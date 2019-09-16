Россиянка Юлия Зыкова заняла первое место на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.

Российская спортсменка победила в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки в положении лежа с расстояния 50 метров, ее результат составил 627,8 балла. Вторую строчку в итоговом протоколе заняла представительница Германии Эва Рескен, результат которой — 624,9 балла. Третья позиция — за Гиттой Байош из Венгрии, она набрала 624,4 балла.

Отметим, в соревнованиях принимали участие еще две россиянки. Мария Иванова заняла 13-е место с 622,0 баллами, а Полина Хорошева идет следом с результатом в 621,8 балла. С такими показателями сборная России смогла выиграть и командные соревнования в этой дисциплине. С суммарным результатом 1871,6 очка Зыкова, Иванова и Хорошева установили рекорд мира и Европы.

Чемпионат Европы проходит в итальянской Болонье и завершится в четверг, 26 сентября.