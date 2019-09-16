Российская фигуристка, победительница двух этапов юниорского Гран-при среди юниоров Камила Валиева рассказала о том, на кого хочет равняться в фигурном катании и какие программы любит.

В интервью порталу «Спорт. Бизнес Online» Валиева рассказала, что в юном возрасте ей нравились Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, а затем она полюбила катание Алины Загитовой. «У Алины очень легкие прыжки, сильные элементы», — сказала фигуристка.

Валиева отметила, что ей очень нравится своим катанием и Евгения Медведева. «Особенно люблю ее программу в серо-розовом платье, про трагедию 9/11 в США», — сказала фигуристка.

В мужском одиночном катании Валиева выделяет для себя Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю. «Они очень плавно катаются, при этом очень хорошо прыгают сложнейшие прыжки», — заключила Валиева.

На прошлой неделе Камила Валиева выиграла этап юниорского Гран-при в Челябинске.