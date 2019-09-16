Российская фигуристка Камила Валиева осторожно прокомментировала свои перспективы выступить на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

В интервью интернет-порталу «Спорт. Бизнес Online» Валиева заявила, что не знает, какая у нее цель в жизни на данный момент, и пока ей рано об этом говорить. «Мне кажется у всех есть такая мечта. Пока ещё рано о чём-то серьёзном думать», — сказала фигуристка в ответ на вопрос о возможном выступлении на Олимпиаде.

По мнению Валиевой, впереди ещё финал Гран-при и много других турниров. «Сначала нужно выиграть их, уже потом думать об Олимпиаде. Точно не сейчас», — отметила фигуристка.

Напомним, только в сезоне-2019/20 Камила Валиева получила право выступать на международных соревнованиях среди юниоров.