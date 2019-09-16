Российский боксер, выступающий в категории до 69 килограммов, Андрей Замковой вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге.

Сегодня, 16 сентября, состоялся бой Андрея Замкового и представителя Бельгии Набиля Мессауди в предварительном раунде чемпионата мира. Российской боксер одержал победу нокаутом в первом раунде.

Следующим соперником Замкового станет канадский боксер Вьятт Сэнфорд. Поединок Замкового и Сэнфорда пройдет завтра, 17 сентября.

Андрей Замковой является капитаном сборной России по боксу на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

Напомним, ранее участие в 1/8 финала турнира гарантировал себе российский боксер Илья Попов. Он с победы стартовал на чемпионате мира, оказавшись сильнее вице-чемпиона Молдавии Александра Параскива. В следующем раунде Илья Попов будет биться с чемпионом Австралии Гарри Гарсайдом.