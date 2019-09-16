Московский ЦСКА лишился девятого футболиста основного состава из-за травмы.

В этот раз лазарет команды пополнил новичок, ивуарийский защитник Седрик Гогуа, который травмировался в матче со своей бывшей командой, «Тамбовом» (2:0).

Ранее травмы получили защитники Звонимир Шарлия, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, полузащитники Яка Бийол, Арнор Сигурдссон, Дмитрий Ефремов, Георгий Щенников и Алан Дзагоев. Многие из перечисленных игроков лечатся в течение нескольких сезонов.

Отметим, один из врачей клуба, Сергей Ионкин, совмещает должность в армейской команде с работой в сборной России по регби-7, судя по официальному сайту Федерации регби России. Кроме того, стоит добавить, что реабилитолог-массажист ЦСКА Павел Гревцов работает в московском клубе только первый сезон, ранее он в течение нескольких лет трудился в штате волейбольного клуба «Зенит-Казань».