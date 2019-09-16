Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера во второй раз предложил свои услуги футбольному клубу «Оренбург», однако получил отказ. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

По информации СМИ, Каррера контактировал с руководством «Оренбурга» во время своего визита в Москву. Отметим, до октября 2018 года Массимо Каррера тренировал московский «Спартак», однако руководство приняло решение уволить итальянца. После этого тренер находился без работы. Как сообщали СМИ, он получал предложение от иранского клуба о сотрудничестве, однако отклонил его.

Напомним, в «Оренбурге» сейчас работает Марко Трабукки, итальянский футбольный агент и друг Массимо Карреры.

До переезда в Россию в сезоне-2016/17 Массимо Каррера работал ассистентом у Антонио Конте в туринском «Ювентусе» и в сборной Италии.