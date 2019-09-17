Лиссабонская «Бенфика» сегодня, 17 сентября, сыграет против немецкого «РБ Лейпцига» стартовый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Оба клуба являются соперниками «Зенита«.

Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Главным судьей поединка назначен греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос. Его помощниками на линии в матче выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервным судьей назначен Яннис Пападопулос.

В минувшем сезоне «Бенфика» заняла третье место на групповом этапе ЛЧ и вылетела в Лигу Европы. «РБ Лейпциг» во второй раз в истории клуба принимает участие в Лиге чемпионов, в минувшем сезоне команда играла в Лиге Европы.

Напомним, «Зенит» в свою очередь начнет групповой этап Лиги чемпионов с выездного матча во Франции: подопечные Сергея Семака сегодня, 17 сентября, сыграют с «Лионом».