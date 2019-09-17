Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».

Матч, который пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне», начнется в 19:55 по московскому времени.

Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер, помогать ему будут соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Ведиоассистентами, ответственными за VAR, станут Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана, а резервным судьей будет Андре Марринер.

В параллельном матче сыграют «Бенфика» и «РБ Лейпциг».

Предыдущий матч «Зенит» выиграл в РПЛ у «Арсенала» со счетом 3:1, «Лион» в Лиге 1 сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 2:2.

Следующий матч команда Сергея Семака проведет против казанского «Рубина». Матч состоится 21 сентября в Петербурге и начнется в 19:00.