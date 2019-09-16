Бывший футболист «Зенита», главный тренер фарм-команды клуба Владислав Радимов оценил возможности «Зенита» на хорошее выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

Слова Радимова цитирует портал Sportbox. По мнению Радимова, «Зениту» не будет просто в Лиге чемпионов. «Думаю, что шансы «Зенита» — 25%, как и у трёх других участников. Группа абсолютно ровная, и выйти в плей-офф может любой», — сказал специалист, отметив, что похожая ситуация была в прошлом сезоне у «Локомотива».

Радимов отметил, что за плечами игроков «Зенита» матчи сборных, еврокубков и выступление на чемпионате мира прошлого года. «Они не новички на таком уровне, и опыта им не занимать. Поэтому это точно не станет какой-то проблемой. Если же говорить о Санкт-Петербурге, то город соскучился по Лиге чемпионов», — заключил тренер.

Напомним, стартовый матч на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» сыграет на выезде — завтра команда сразится с «Лионом».