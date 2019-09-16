Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

По словам Аниканова, только Татьяна Каширина может реально претендовать на медаль чемпионата мира, а остальные спортсменки будут выступать для того, чтобы набраться опыта в преддверии чемпионата Европы. Тренер допустил, что кто-то из них сможет пробиться в первую шестерку.

«Результаты выступления в Таиланде будут оцениваться при отборе в состав команды, и хорошие выступления спортсменок станут для них бонусом. Поехали только те, кто готов это сделать, кто не готов — остались дома», — сказал Аниканов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в Таиланде состоится чемпионат мира по тяжелой атлетике. Для участие в соревновании в Патайю отправятся девятнадцать российских спортсменов. Основные надежды в женской команде будут связаны с Татьяной Кашириной, которая выступает в супертяжелой весовой категории. Также в сборную вошли Надежда Панова, Кристина Соболь, Светлана Ершова, Александра Козлова, Ольга Те, Анастасия Анзорова, Мария Вострикова, Екатерина Катина и ксения Пашкина.