Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, официально заменили Наталью Забияко и Александра Энберта в составе сборной России на турнире Shanghai Trophy 2019.

Информация об этом появилась на официальном сайте турнира. О причине замены в составе участников пока неизвестно.

Напомним, Наталья Забияко и Александр Энберт также не представляли свои программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве из-за болезни партнера.

Турнир Shanghai Trophy пройдет с 2 по 5 октября в Шанхае, Китай. В мужском одиночном катании Россию на этих соревнованиях представит Александр Самарин, в женском катании — Евгения Медведева. Свои программы на Shanghai Trophy покажет танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.