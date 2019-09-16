В Петербурге откроется футбольная школа имени Александра Кержакова.

Об этом сообщает сайт 78.ru, который приводит слова футболиста.

Кержаков отметил, что открыть такую школу он мечтал давно, но никак не мог найти единомышленников, которые помогут ему в этом непростом деле.

«Олег Петрович Баринов откликнулся и с удовольствием проникся идеей открыть футбольную спортивную школу имени Александра Кержакова на базе спортивного комплекса NOVA ARENA», — добавил экс-игрок «Зенита».

Ранее Кержаков высказал недовольство состоянием газона на стадионе «Петровский», где в июне проходил Мемориал Гранаткина. Бывший футболист рассказал, что полем стадиона никто не занимается.

Напомним, сборная России под руководством Кержакова дошла на Мемориале Гранаткина до финала, в котором уступила сборной Аргентины со счетом 0:1.