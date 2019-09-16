У итальянского футбольного клуба «Милан» в ближайшее время может смениться владелец. Об этом сообщает новостной портал Il Messaggero.

Французский бизнесмен и владелец транснациональной компании LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно следующей весной может приобрести «Милан». Сумма сделки с инвестиционным фондом Elliott Management оценивается в один миллиард евро. Ранее представители фонда уже опровергали информацию о продаже футбольной команды.

На данный момент Бернар Арно является третьим богатейшим человеком мира с состоянием в 94,6 миллиарда долларов. Компания LVMH владеет такими брендами, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moet e Chandon, Hennessy и др.

На данный момент «Милан» идет шестым в турнирной таблице Серии А, два раза победив и один раз проиграв.