Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев провели в СИЗО и в колонии в общей сложности почти год, 331 день. За это время в российском футболе произошло много событий, которые ребята не по своей воле упустили.

Дюков возглавил РФС

Александр Дюков перестал быть президентом петербургского «Зенита» и стал главой Российского футбольного союза, а Александр Медведев сменил его на посту главы «Зенита». Первая важная реформа при Дюкове уже есть — со следующего сезона в Российской премьер-лиге меняется лимит на легионеров. В новом сезоне будет разрешено иметь восемь иностранцев в основном составе, при этом

«Спартак» выгнал Карреру с Глушаковым и назначил Кононова

Параллельно со скандалом Кокорина и Мамаева развивалась сага о Массимо Каррере и Денисе Глушакове в «Спартаке». Футболист рассорился с тренером, виноватых так и не нашли, и в итоге попросили и того, и другого, а вместе с ними и руководство в лице Наиля Измайлова и Сергея Родионова. На смену им пришел Томас Цорн, который пригласил Олега Кононова. Пока ситуация не сказать, что стала хоть немного лучше — «Спартак» не показывает стабильной игры.

«Локомотив» провально вернулся в Лигу чемпионов

Железнодорожники потерпели пять поражений в шести матчах группового этапа. При этом группа москвичей изначально считалась вполне легкой: «Шальке», «Порту» и «Галатасарай». В итоге команде Юрия Семина покорился только клуб из Стамбула. Возвращение в главный турнир Европы спустя 14 лет вышло не очень успешно.

ЦСКА два раза обыграл «Реал» с общим счетом 4:0

Армейцам в Лиге чемпионов досталась группа куда сложнее, и команда Гончаренко заняла то же четвертое место. При этом ЦСКА удалось сначала победить «Реал» в Москве со счетом 1:0, а затем в Мадриде с совсем уж неприличными 0:3. Жаль, что поражения от «Ромы» и плзеньской «Виктории» не дали армейцам зацепиться даже за Лигу Европы.

«Зенит» стал чемпионом России

Практически без помощи Кокорина петербуржцы взяли золотые медали чемпионата, завершив его с восьмиочковым отрывом от «Локомотива». «Зенит», как и другие клубы, вряд ли показывал по-настоящему чемпионскую игру, но конкуренты оступались чаще. Заключенный футболист свою медаль тоже получил: на старте сезона он успел провести несколько матчей.

«Анжи» разорился, «Енисей» вылетел и стал аутсайдером ФНЛ, в РПЛ новички

«Анжи» весь прошлый сезон сводил концы с концами и ждал, когда уже завершится чемпионат, чтобы спокойно уйти на покой. Это и случилось: команда вылетела из РПЛ, не прошла лицензирование в ФНЛ и теперь выступает в ПФЛ. «Енисей» же уволил Аленичева и под руководством Юрия Газзаева еще ни разу не победил в ФНЛ. На смену этим несчастным командам пришли более конкурентоспособные «Тамбов» и «Сочи». Тамбовчане уже обыграли «Спартак» и создали проблем другим сильным клубам, а сочинцам вовсю помогает «Зенит», поэтому за их судьбу пока переживать не стоит.

«Зенит» продал Паредеса и купил Малкома

Трансферный комитет сине-бело-голубых отлично поработал зимой, получив за Леандро Паредеса целых 47 млн евро. В «ПСЖ» аргентинец ожидаемо не тянет, а «Зенит» на эти деньги купил трех игроков, которые помогли выиграть чемпионат. Летом же в Петербург приехал игрок «Барселоны» Малком, за него пришлось отдать 40 млн. Пока бразилец не успел проявить себя в команде из-за травмы, но наверняка он еще себя покажет.

«Газпром Арену» назначили стадионом финала Лиги чемпионов

Произойдет это в 2021 году, «Газпром Арена» выиграла борьбу у мюнхенского стадиона «Баварии». На «Альянц Арене» финал тоже состоится, но годом позже.