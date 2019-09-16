Стало известно, когда пройдет процедура освобождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из исправительной колонии №4 общего режима Белгородской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.

По словам Белоусовой, которые цитирует портал Чемпионат.com, согласно закону условно-досрочное освобождение в колонии проводится в первой половине дня. «Это может произойти начиная с подъёма и до обеда», — сообщила Белоусова.

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступит в силу.

Освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина пройдет завтра, 17 сентября. Согласно первоначальному решению суда они должны были отбывать срок до ноября-декабря 2019 года.