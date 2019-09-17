Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сегодня, 17 сентября, освободятся по УДО из исправительной колонии общего режима №4 Белгородской области.

Ранее стало известно, что процесс условно-досрочного освобождения проходит в ИК-4 в первой половине дня, поэтому уже до обеда Мамаев и Кокорин окажутся на свободе.

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов и принял решение удовлетворить его. Спустя 10 дней после вынесения приговора он вступил в силу, что позволит игрокам выйти из колонии.

Александр Кокорин освободится из ИК-4 в статусе свободного агента, его контракт с «Зенитом» истек в июне 2019 года. Павел Мамаев еще является футболистом «Краснодара», однако известно, что сразу после освобождения клуб начнет процесс по расторжению соглашения с игроком.