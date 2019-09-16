В рамках St. Petersburg Open на «Газпром-Арене» состоялось мероприятие, в котором приняли участие Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Борна Чорич и полузащитник «Зенита» Малком. Также присутствовал и Александр Медведев, который является генеральным директором «сине-бело-голубых» и SPb Open.

Спортсмены посетили «Газпром-Арену», теннисисты смогли посмотреть раздевалку петербургского клуба. Затем все вышли на поле, где стали участниками различных конкурсов. Например, Малком показал, как управляется с теннисной ракеткой и мячом. Спортсмены посоревновались в ударах на точность, пробив по огромной мишени футбольным и теннисным мячами.

Напомним, Медведев и Хачанов возглавляют посев, поэтому начнут борьбу на петербургском турнире со второго круга. Андрей Рублев в первом матче сыграет с квалифаером — так определила жеребьевка турнира.