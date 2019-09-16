Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов подал прошение об отставке после провального матча с «Уралом», но владелец клуба Леонид Федун отказался отпускать специалиста.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации издания, после поражения в девятом туре Кононов обратился к руководству и сообщил о желании покинуть свой пост. Позднее он подал официальное прошение об отставке, но сегодня Федун ответил отказом.

Накануне генеральный директор «Спартака» Томас Цорн встретился с болельщиками и заявил, что Кононов не изъявлял желание покинуть клуб.

Напомним, Кононов был назначен главным тренером «красно-белых» прошлой осенью. После увольнения Массимо Карреры временно исполняющим обязанности стал Рауль Рианчо, которого потом и сменил Кононов. До этого он работал в тульском «Арсенале».

Сейчас «Спартак» идет на шестом месте турнирной таблицы с 14 очками.