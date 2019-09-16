Российский теннисист Алексей Ватутин пробился в основную сетку турнира St. Petersburg Open. В финале квалификации он в трёх сетах одержал победу над представителем Латвии Эрнестом Гулбисом со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Ещё один россиянин — Роман Сафиуллин — не смог выйти в основную стадию соревнований, проиграв Егору Герасимову из Белоруссии. Матч также завершился в трёх партиях — 5:7, 7:6 (7:4), 4:6.

Напомним, лидерами посева являются российские спортсмены Даниил Медведев и Карен Хачанов, они начнут борьбу на петербургском турнире со второго круга. Сейчас Медведев идет на четвертом месте рейтинга АТР, Хачанов — на девятом. Также в основной сетке соревнований выступит 38-я ракетка мира Андрей Рублев, 17 сентября он сыграет с квалифаером.

Ранее состоялась жеребьевка турнира, в которой поучаствовали российские участники. Фотографии можно посмотреть здесь.