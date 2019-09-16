Карен Хачанов на турнире в Галле. Фото: официальный сайт турнира

Карен Хачанов на турнире в Галле. Фото: официальный сайт турнира

Российский теннисист Карен Хачанов пошутил над соотечественником Даниилом Медведевым, которому наносили грим.

На видео Хачанов прокомментировал процесс. «Даня готовится к тренировке. Теперь только такая подготовка четвертой ракетки мира», — сказал Карен.

Напомним, оба спортсмена выступают на турнире серии АТР 250 St. Petersburg Open, они начнут борьбу со второго круга, так как являются лидерами посева. В первом круге сыграют Андрей Рублев, Евгений Донской и Алексей Ватутин, который пробился через квалификацию.

Накануне состоялась жеребьевка соревнований, по итогам которой российские спортсмены узнали своих соперников.

Ранее Медведев поднялся на 4-ю строчку рейтинга АТР, успешно выступив на Открытом чемпионата США, где дошел до финала.