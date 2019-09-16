Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс приехал в Лион, чтобы поболеть за петербургский клуб в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Практически одновременно с бельгийцем во Францию прилетел и «Зенит». «Прибыли в Лион! Нас здесь уже ждут», — гласит сообщение пресс-службы «сине-бело-голубых».

Прибыли в Лион! Нас здесь уже ждут 😉 pic.twitter.com/HltAsbr8qA — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 16, 2019

Напомним, «Зенит» и «Лион» встретятся 17 сентября во Франции, на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Игра будет проходить в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов и начнется в 19:55 по московскому времени. Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер, помогать ему будут соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Ведиоассистентами, ответственными за VAR, станут Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана, а резервным арбитром будет Андре Марринер.