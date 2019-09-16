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  • 17:52,  16 сентября 2019
Футбол
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Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал, кому посвятил награду «Лучший игрок матча»

Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал, кому посвятил награду &#171;Лучший игрок матча&#187;
Новичок ЦСКА Хердур Магнуссон. Фото: официальный твиттер ЦСКА

Исландский защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, кому посвятил награду лучшему игроку матча с «Тамбовом».

«Сегодняшняя победа над „Тамбовом“ стала для нас уже третьей подряд! Мы проделали отличную работу, и я счастлив, что забил гол и получил награду „Игрок матча“. Я хочу посвятить эту награду нашим замечательным болельщикам, которые сопровождают нас на выездных матчах. Замечательная поддержка в течение всей игры! Спасибо!» — написал Магнуссон в Instagram.

Напомним, московский ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.

После победы ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, «Тамбов» идёт на последнем месте.

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