Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал, кому посвятил награду «Лучший игрок матча»

Исландский защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, кому посвятил награду лучшему игроку матча с «Тамбовом».

«Сегодняшняя победа над „Тамбовом“ стала для нас уже третьей подряд! Мы проделали отличную работу, и я счастлив, что забил гол и получил награду „Игрок матча“. Я хочу посвятить эту награду нашим замечательным болельщикам, которые сопровождают нас на выездных матчах. Замечательная поддержка в течение всей игры! Спасибо!» — написал Магнуссон в Instagram.

Напомним, московский ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.