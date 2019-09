Канадский фигурист Киган Мессинг поддержал японца Юдзуру Ханю на турнире Autumn Classic International, который входит в серию Challenger. Во время церемонии награждения Мессинг растянул японский флаг.

Ханю одержал победу в мужских соревнованиях в Оквилле, Мессинг занял третье место. Когда в честь победителя заиграл гимн, канадский спортсмен развернул флаг, находившийся за спиной у японца. Ханю спустился с верхней ступени пьедестала и повернулся к флагу лицом.

Sportsmanship from Keegan Messing at the Autumn Classic ⛸️.

During the medal ceremony, the Canadian unfurled the Japanese flag for winner Yuzuru Hanyu to face throughout his national anthem.

— Olympic Channel (@olympicchannel) September 15, 2019