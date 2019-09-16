В Сочи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится встреча между местной одноименной командой и петербургским СКА.

Встреча, которая будет проходить в Ледовом дворце «Большой», начнется в 19:30 по московскому времени.

В предыдущей встрече команда Алексея Кудашова разгромила финский «Йокерит» со счетом 3:0, а «Сочи» обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0. Победой над командой Знарка сочинцы прервали трехматчевую проигрышную серию. Армейцы же в новом сезоне успели уступить ЦСКА со счетом 0:3 и «Автомобилисту» со счетом 2:5.

После шести матчей команда из Петербурга идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе восемь очков. Подопечные Сергея Зубова занимают пятую строчку на Западе с семью очками.