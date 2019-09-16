Петербургский СКА отправился на выездную серию матчей регулярного чемпионата КХЛ. Завтра, 17 сентября, армейцы проведут матч с «Сочи», на выезд команда поехал в составе 26 игроков.

Как сообщает официальный сайт СКА, с командой полетели три голкипера — Петр Кочетков, Иван Налимов и Алексей Мельничук.

Защитники: Данила Галенюк, Давид Рундблад, Ярослав Дыбленко, Роман Рукавишников, Артём Земчёнок, Андрей Зубарев и Артём Зуб.

Нападающие: Александр Барабанов, Наиль Якупов, Алексей Бывальцев, Владимир Ткачёв, Александр Дергачёв, Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Сергей Плотников, Максим Карпов, Олег Ли, Йоонас Кемппайнен, Йори Лехтеря, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко и Ярно Коскиранта.

После игры с «Сочи» армейцы отправятся в Москву, где 19 сентября встретятся с «Динамо».