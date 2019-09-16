Сборная России по волейболу встретится с командой Финляндии в матче чемпионата Европы среди мужских команд. Игра будет проходить на «Арене Стожице» в Любляне (Словения) и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Подопечные Туомаса Саммельвуо успешно выступают на групповом этапе континентального первенства. На старте чемпионата российская команда одержала три победы в трёх матчах. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече сборная России уверенно победила Северную Македонию со счетом 3:0.

Команда Финляндии перед сегодняшней встречей идет на третьем месте в таблице, имея в активе четыре очка: соперник россиян обыграл македонцев и уступил Словении и Белоруссии.

Следующий матч сборная России проведет против одного из хозяев турнира, сборной Словении. Матч пройдет 18 сентября.