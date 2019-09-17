В Петербурге в рамках турнира АТР Saint Petersburg Open состоятся матчи первого раунда.

Встречи проходят на кортах «СИБУР Арены». Первый матч планируется на 11:00 по московскому времени, серб Янко Типсаревич сыграет против Дамира Джумхура победителя турнира 2017 года.

В это же время на соседнем корте испанец Роберто Карбальес Баэна встретится со словаком Мартином Клижаном.

В 15:30 чешский теннисист Лукаш Росол сыграет с белорусом Егором Герасимовым, а полчаса спустя стартует матч между Евгением Донским и итальянцем Маттео Виолой.

В 18:30 38-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев, встретится с белорусским спортсменом Ильей Ивашкой, а в параллельной встрече сразятся израильтянин Дуди Села и литовец Ричардас Беранкис.

Отметим, Даниил Медведев и Карен Хачанов начнут турнир со стадии второго круга. Медведев встретится с победителем матча между Евгением Донским и Маттео Виолой, а Хачанов во втором круге сразится с португальцем Жоау Соузой либо со словаком Йозефом Коваликом.