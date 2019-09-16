Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун заблокировал аккаунт своего бывшего клуба «Уфа» в «Инстаграме».

«Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК „Уфа“ в „Инстаграме“, — гласит сообщение уфимского клуба. Напомним, Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо».

28-летний футболист присоединился к составу столичного клуба на правах аренды, переход был оформлен 2 сентября. Условия сделки дают футболисту возможность играть против «Уфы», поэтому он сможет выйти на поле в матче против своего бывшего клуба.

«Динамо» и «Уфа» встретятся сегодня, 16 сентября, в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Москве на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.