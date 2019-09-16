Заслуженный тренер России Борис Собкин оценил перспективы российского теннисиста Андрея Рублёва, который завтра, 17 сентября, начнет выступление на турнире St. Petersburg Open.

По мнению специалиста, Рублев имеет шансы превзойти своих соотечественников Даниила Медведева и Карена Хачанова. «Андрей по своему потенциалу, возможно, даже выше Медведева и Хачанова. Но режим тренировок, в котором он находился раньше, однозначно вёл к травмам, и они его постоянно преследовали», — сказал Собкин, слова которого приводят «Известия».

Тренер считает, что такие нагрузки не соответствуют возможностям Рублева, поэтому если спортсмен продолжит работать так же, то говорить о стабильных результатах сложно.

Напомним, первым соперником Рублёва на SPb Open будет Илья Ивашко из Белоруссии. Россиянин получил пятый номер посева.