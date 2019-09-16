Российские теннисистки проведут свои матчи в рамках турниров WTA.

Дарья Касаткина в рамках турнира в Осаке встретится с американкой Мэдисон Киз в первом раунде. Матч начнется в 5:00 по московскому времени. Ранее Касаткина проиграла Йоханне Конте в первом раунде US Open, а Киз дошла до четвертого раунда турнира в США.

Анастасия Потапова в первом раунде турнира в Сеуле сыграет против кореянки Хан На-Лэ. Игра должна начаться в 6:00 по московскому времени, ранее Потапова в первом же раунде вылетела из турнира в Хиросиме от австралийки Зои Хайвс.

Анастасия Блинкова в первом раунде турнира в Гуанчжоу встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Матч начнется в 9:00 по московскому времени. Ранее Соррибес-Тормо обыграла Варвару Флинк во втором раунде турнира в Хиросиме, Блинкова приехала в Китай в статусе победителя турнира New Haven Challenge в США, где в финале она победила американку Усуэ Мэйтан Арконада.