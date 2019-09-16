Главный тренер «Лиона» Силвиньо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

Специалист отметил, что его команду ждёт интересный матч, так как группа получилось трудной — все участники рассчитывают на выход в следующий раунд. По мнению Силвиньо, «Зенит» также способен пройти дальше.

Тренер подчеркнул, что «Лион» провел несколько не самых успешных матчей в чемпионате Франции по терял очки, поэтому теперь старается прибавлять. С каждым игроком команды ведется индивидуальная работа. «Нам нужно забить «Зениту» как можно быстрее», — заявил Силвиньо.

Напомним, матч между «Лионом» и «Зенитом» состоится завтра, 17 сентября. Петербуржцы уже прибыли во Францию, также прилетел и бывший защитник «сине-бело-голубых» Николас Ломбертс.