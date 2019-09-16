Московский «Локомотив» отправился в Германию на матч группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера».

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба на официальной странице в «Твиттере».

Матч состоится в среду, 18 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Команды попали в группу D, их следующими соперниками станут туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».

Встречу между «Локомотивом» и «Байером» обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Рачковским. В роли его ассистентов выступят Михал Обукович и Радослав Сейка, резервным судьей назначен Томаш Мусял. Также у арбитра будет видеопомощник — Павел Гиль, а его ассистент — Бартош Франковски.

Ранее «Зенит» отправился во Францию на матч с «Лионом».