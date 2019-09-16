Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление российских спортсменов в лыжероллерной гонке в Тюмени.

У женщин победу одержала Наталья Непряева, у мужчин — Глеб Ретивых. Вяльбе отметила, что изначально и предполагала такой результата, так как у мужчин не бежали Александр Большунов и Сергей Устюгов. «Конечно, Ретивых был главным фаворитом», — сказала специалист, слова которой приводит «Тюменская газета».

«Ну а Наталья сейчас просто на голову выше всех российских лыжниц. Она на самом деле показала, что для тех, кто сегодня бежал с ней рядом, она недосягаема», — подчеркнула Вяльбе.

Также она отметила, что эти соревнования проводятся по большей части для тренеров, чтобы оценить проведенную летом работу. До первых стартов ещё достаточно времени, поэтому можно что-то исправить или скорректировать тренировки.