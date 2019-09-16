Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что лимит на легионеров делает российские клубы неконкурентоспособными в Лиге чемпионов.

Тренер считает, что для тех команд, в составе которых есть сильные россияне, старый вариант лимита был лучше, а остальным больше подойдет новый. Но по существу, уверен Семак, лимит остался прежним.

«Я против лимита», — подчеркнул Семак, слова которого приводит «Российская газета». Тренер обратил внимание на то, что в европейских клубах играют лишь по несколько представителей страны, остальные игроки являются легионерами.

«В этом компоненте мы очень сильно проигрываем, выходя в Лигу чемпионов, где на сегодняшний день наши клубы не являются конкурентоспособными, – заявил специалист.

Завтра, 17 сентября, «Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов.