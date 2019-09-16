Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что хорошо чувствует себя на «пенсии». Спортсмен завершил карьеру, одной из причин считается то, что он не смог договориться о бое с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я на пенсии и на то есть весомая причина. Если что-то произойдёт, то UFC знает, как меня найти», — заявил Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Хелен Йи. Боец подчеркнул, что ему хорошо на отдыхе, но он продолжает тренировки, так как хочет всегда держать себя в форме.

Напомним, ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сказал, что следующим соперником Хабиба будет именно Сен-Пьер, а не Тони Фергюсон.

7 сентября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в поединке с американцем Дастином Порье. Бой завершился в третьем раунде после того, как Хабиб применил удушающий примем. Поединок состоялся в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242, после него медики посоветовали Нурмагомедову на неделю воздержаться от занятий спортом.