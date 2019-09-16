Защитник «Лиона» Джейсон Денайер поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Денайер заявил, что чувствует себя полностью готовым к предстоящей игре, так как хорошо работал на тренировках. Футболист ожидает трудный матч, но уверен, что «Лион» постарается сыграть лучше, чем в прошлогоднем дебюте в Лиге чемпионов.

Защитник подчеркнул, что команда хорошо изучила игру «Зенита» и приложит максимум усилий, чтобы одержать победу.

«Зенит» — сильный соперник. У них много хороших качеств», — сказал Денайер, слова которого приводит Sport24.

Матч между «Зенитом» и «Лионом» состоится завтра, 17 сентября, «сине-бело-голубые» уже прибыли во Францию.