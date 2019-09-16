Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями по поводу возможной смены главного тренера «красно-белых».

Мостовой заявил, что многие не понимали, зачем «Спартак» в прошлом году назначил Кононова. Тогда сказали, что руководство доверяет этому специалисту, пояснил экс-игрок.

«Кого ставить тренером? Кого угодно, но я имею ввиду из футбольных людей, хуже уже не будет», — сказал Мостовой, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ранее появилась информация о том, что после поражения от «Урала» Кононов попросил клуб об отставке, но Леонид Федун ответил отказом. Однако ранее Томас Цорн на встрече с болельщиками заявил, что главный тренер не собирается увольняться.