Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, как относился к мемам о своей смерти. Последний раз игрок выходил на поле в 2015 году, но завершил карьеру лишь в 2018-м.

Футболист подчеркнул, что делал всё от него зависящее, чтобы вернуться. Игрок перенес шесть операций и каждый раз надеялся, что станет лучше.

«А потом пошли эти мемы: мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился», — сказал экс-игрок, слова которого приводит Sport24. Файзулин добавил, что на протяжении всего этого времени чувствовал поддержку со стороны «Зенита». По его мнению, суперклуб именно так и должен себя вести.

Напомним, Файзулин провел в «Зените» десять лет — с 2008 по 2018 год. До этого он защищал цвета «Спартака» из Нальчика.