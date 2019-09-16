Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду в юниорской возрастной категории, рассказали, участвует ли Этери Тутберидзе в тренировочном процессе.

Тутберидзе, напомним, является мамой Дианы Дэвис, сейчас фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.

«Она старается не лезть в тренировочный процесс», — сказала фигуристка, слова которой приводит «Комсомольская правда». Смолкин добавил, что Тутберидзе иногда может что-то подсказывать, но дуэт прежде всего ориентируется на свою тренерскую команду.

Ранее Дэвис призналась, что не разговаривает с мамой перед соревнованиями. На этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске Дэвис и Смолкин стали вторыми, уступив соотечественникам Елизавете Шанаевой и Дэвиду Нарижному.