Россия обыграла Финляндию в матче чемпионата Европы по волейболу

Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче чемпионата Европы среди мужских команд. Игра проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась в трёх партиях со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

Для подопечных Туомаса Саммельвуо эта победа стала четвертой подряд в рамках континентального первенства. На старте чемпионата российская команда одержала три победы в трёх матчах. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече сборная России уверенно победила Северную Македонию со счетом 3:0.