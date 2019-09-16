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  • 21:11,  16 сентября 2019
Волейбол
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Россия обыграла Финляндию в матче чемпионата Европы по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: instagram.com/volley_rus
Сборная России по волейболу. Фото: instagram.com/volley_rus

Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче чемпионата Европы среди мужских команд. Игра проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась в трёх партиях со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

Для подопечных Туомаса Саммельвуо эта победа стала четвертой подряд в рамках континентального первенства. На старте чемпионата российская команда одержала три победы в трёх матчах. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече сборная России уверенно победила Северную Македонию со счетом 3:0.

Следующий матч сборная России проведет против одного из хозяев турнира, сборной Словении. Матч пройдет в среду, 18 сентября.

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