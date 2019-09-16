Российский голкипер Игорь Шестёркин, скорее всего, начнет новый сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а не в НХЛ. В нынешнее межсезонье хоккеист стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает NY Post, клуб начал подготовку к регулярному сезону, с командой тренируются два российских вратаря — Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Однако играть Шестеркин сначала будет в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорде».

Напомним, Игорь Шестеркин до переезда в НХЛ играл за петербургский СКА. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в составе армейского клуба в регулярном чемпионате, а также 8 игр в плей-офф. В 10 матчах в сезоне-2018/19 Шестеркин оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

Ранее генеральный менеджер «Рейнджерс» оценил перспективы россиянина в клубе.