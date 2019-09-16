Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился совместной фотографией с россиянкой Анной Калинской. Спортсмен разместил снимок в историях своего «Инстаграма».

«Моё лицо, когда ты ведешь себя в своем репертуаре», — подписал австралиец публикацию.

Напомним, ранее Tennis World USA предположил, что спортсмены состоят в романтических отношениях. Источник утверждает, что Кирьос часто комментирует фотографии Калинской в «Инстаграме», а на турнире в Вашингтоне минувшим летом австралийца заметили в ее зоне. Россиянка же на том же турнире выполнила несколько подач с руки в стиле и объяснила, что он вдохновил её на такой поступок.

Кроме того, Кирьос посетил игру Калинской на US Open в парном разряде.