Румынский телеведущий Раду Банчу сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной.

В эфире своей ежедневной программы Банчу резко и некорректно высказался в адрес титулованной спортсменки. «Серена Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», – сказал телеведущий.

На слова Банчу отреагировал Национальный совет по борьбе с дискриминацией. Высказывание были приравнены к проявлению расизма, поэтому телеведущий будет вынужден выплатить штраф в размере 1,9 тысяч долларов. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионата США Уильямс добралась до финала, где уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску.