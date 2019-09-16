Дэвис: С Загитовой давно дружу, с Медведевой иногда общаемся

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, рассказала, с кем из спортсменок поддерживает отношения.

«С Алиной давно дружу, с тех пор, как она только пришла в группу. Наверное, больше с Алиной. С Женей Медведевой иногда общаемся», — сказала Дэвис, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Напомним, спортсменка является дочерью Этери Тутберидзе, долгое время она тренировалась в «Самбо-70». Дэвис начинала карьеру в одиночном катании, затем перешла в танцы на льду. Сначала она выступала в дуэте с Фёдором Варламовым, затем встала в пару с Глебом Смолкиным. Сейчас спортсмены тренируются в США в группе Игоря Шпильбанда.