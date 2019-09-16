Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Лиона». Команды сыграют в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, «Зенит» уже прилетел во Францию.

Семак признался, что ожидает сложного матча, так как группа достаточно ровная. «В конце прошлого сезона они кого-то продали из лидеров и кого-то купили. В целом «Лион» достаточно сбалансирован, потенциал у него огромный», — заявил Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер отметил, что «Лион» обладает игроками, которые способны наносить хорошие удары издали. Поэтому «Зенит» постарается контролировать среднюю зону, чтобы не давать бить.

Напомним, матч состоится завтра, 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени.