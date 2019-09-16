Лидер сборной России по художественной гимнастике Дина Аверина поделилась впечатлениями от старта чемпионата мира в Баку (Азербайджан).

В первый день турнира состоялись квалификации, Аверина выступила успешно. Спортсменка призналась, что ей помогает тот факт, что она выступает в Баку уже не в первый раз. «Думала, будет намного сложнее», — сказала гимнастка, слова которой приводит «Команда России».

Также Аверина призналась, что её сестра очень волновалась, наблюдая за выступлением. «Арина за меня очень волновалась, прямо не знала, куда себя деть. Она была даже больше напряжена, чем я», — сказала спортсменка и подчеркнула, что следить за соревнованиями сложнее, чем выступать.

Чемпионат мира в Баку будет проходить в период с 16 по 22 сентября. Ранее стало известно, что из состава сборной России на турнир исключена Александра Солдатова, которая потеряла сознание на недавних соревнованиях.