Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова рассказала о работе с Бетиной Поповой и Сергеем Мозговым, выступающих в танцах на льду.

По мнению тренера, пара отличается эмоциональностью Поповой и экстравагантностью партнера. Крылова подчеркнула, что дала партнеру свободу и возможность перевоплощаться, чтобы он не чувствовал себя зажато.

«Иногда бывает и такое, что они просто что-то выкидывают», — сказала Крылова, слова которой приводит Sport24. Тренер напомнила, как в прошлом году Попова внезапно пришла на каток с короткой стрижкой. «Да, были разговоры о смене имиджа. Но договоренностей не было», — пояснила тренер.

По словам Крыловой, сейчас она старается добиться того, чтобы подобные действия были согласованными.

Ранее Попова рассказала о том, насколько рискованно выполнять их новую поддержку. Спортсменка считает, что в случае ошибки может «полететь лицом в лед».