Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы защитника Вячеслава Караваева закрепиться в составе.

«Караваев и Смольников — два хороших игрока на одну позицию. Есть хорошая конкуренция», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер подчеркнул, что Караваеву для начала нужно адаптироваться в «Зените» и понять требования, которые предъявляются в клубе.

Семак отметил, что у каждого игрока есть свои плюсы и минусы.

Напомним, Караваев дебютировал за «Зенит» в матче с тульским «Арсеналом» в девятом туре чемпионата России. Петербургский клуб объявил о приобретении защитника голландского «Витесса» в последний день трансферного окна. Вячеславу Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».