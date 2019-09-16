Сын российского исполнителя Филиппа Киркорова Мартин начал тренироваться в футбольной академии ЦСКА.

Об этом сообщает «Чемпионат». Ранее 7-летний Мартин занимался в академии «Барселоны» в Москве. Главный тренер и технический директор детской академии «Барселоны» в России Жорди Гратакос отметил, что футбольные способности мальчика его впечатлили.

В июне Мартину исполнилось 7 лет, он родился в 2012 году в США от суррогатной матери. У него есть сестра Алла-Виктория. В нынешнем году Мартин пошел в первый класс, его сестра учится уже во втором.

Напомним, в прошлом октябре воспитанником академии «Барселоны» стал младший сын Андрей Аршавина и Юлии Барановской Арсений. Сейчас мальчик продолжает заниматься в российской академии испанского клуба.