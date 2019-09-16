В Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился матч между «Динамо» и «Уфой». Команды встречались в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги, игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Матч обслуживала бригада Виталия Мешкова, которому ассистировали Максим Гаврилин и Николай Богач. На игре работала система видеоповторов VAR, которая повлияла на результат матча. После попадания мяча в грудь Данила Кругового арбитр назначил пенальти в ворота «Уфы», однако затем отменил свое решение после просмотра видеоповтора эпизода.

После девяти сыгранных матчей «Динамо» идет на одиннадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 10 очков. «Уфа» с 11 очками располагается на девятом месте.

В следующем туре москвичи на своей арене примут «Сочи», «Уфа» дома сыграет со «Спартаком».